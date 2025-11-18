Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: Генпрокурор Кравченко бере участь у судовому засіданні
Київ • УНН
У Голосіївському райсуді Києва розпочалося засідання щодо Андрія Молочного, який збив жінку на Великій Васильківській. Обвинувачення підтримує Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
У Голосіївському райсуді столиці розпочалося засідання з судового розгляду справи щодо співробітника прокуратури Андрія Молочного, який насмерть збив жінку Києві, передає кореспондент УНН.
Обвинувачення у суді підтримує Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Водієві повідомлено про підозру за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини).
Це перше засідання із судового розгляду справи по суті.
Доповнення
Під час підготовчого судового засідання у резонансній справі щодо смертельної ДТП 11 листопада Генеральний прокурор України Руслан Кравченко наголосив - "ця справа нагадування для всіх — робота в правоохоронних органах це подвійна відповідальність, а не індульгенція".
Нагадаємо
У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.
Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.
Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному.
ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".