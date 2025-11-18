$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 9784 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23558 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15919 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19336 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23566 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24261 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30831 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24835 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58805 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50614 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: Генпрокурор Кравченко бере участь у судовому засіданні

Київ • УНН

 • 844 перегляди

У Голосіївському райсуді Києва розпочалося засідання щодо Андрія Молочного, який збив жінку на Великій Васильківській. Обвинувачення підтримує Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: Генпрокурор Кравченко бере участь у судовому засіданні

У Голосіївському райсуді столиці розпочалося засідання з судового розгляду справи щодо співробітника прокуратури Андрія Молочного, який насмерть збив жінку Києві, передає кореспондент УНН.

Обвинувачення у суді підтримує Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. 

Водієві повідомлено про підозру за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини). 

Це перше засідання із судового розгляду справи по суті.

Доповнення

Під час підготовчого судового засідання у резонансній справі щодо смертельної ДТП 11 листопада Генеральний прокурор України Руслан Кравченко наголосив - "ця справа нагадування для всіх — робота в правоохоронних органах це подвійна відповідальність, а не індульгенція".

Нагадаємо 

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. 

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".

Павло Башинський

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Серіали
Руслан Кравченко
Україна
Київ