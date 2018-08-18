Смертельна ДТП з фурою на Житомирщині: водія-іноземця арештували
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 серпня. УНН. Водія фури, який 15 серпня на трасі "Київ-Чоп" протаранив легковик, у якому загинуло двоє молодих хлопців, взяли під варту, про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.
Корольовський районний суд Житомира прийняв рішення про обрання запобіжного заходу водію фури, громадянину Туреччини, у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, також передбачено право внесення застави у розмірі 147 тисяч гривень.
Нагадаємо, що 15 серпня на трасі "Київ-Чоп" вантажівка, протаранивши відбійник, вилетіла на зустрічну смугу руху, де зіткнулась із легковиком ВАЗ, водій та пасажир ВАЗу загинули на місці. Водій вантажівки з місця аварії втік, втім вже наступного дня сам прийшов до поліції.
51-річному чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.