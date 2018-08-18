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Смертельное ДТП с фурой в Житомирской области: водителя-иностранца арестовали

Киев • УНН

 • 13781 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 августа. УНН. Водителя фуры, который 15 августа на трассе "Киев-Чоп" протаранил легковушку, в которой погибли двое молодых ребят, взяли под стражу, об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Смертельное ДТП с фурой в Житомирской области: водителя-иностранца арестовали

Королевский районный суд Житомира принял решение об избрании меры пресечения водителю фуры, гражданину Турции, в виде содержания под стражей сроком 60 суток, также предусмотрено право внесения залога в размере 147 тысяч гривен.

Напомним, что 15 августа на трассе "Киев-Чоп" грузовик, протаранив отбойник, вылетел на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ, водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Водитель грузовика с места аварии скрылся, однако уже на следующий день сам пришел в полицию.

51-летнему мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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