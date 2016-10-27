Смертельна ДТП сталася в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На розі вулиць Преображенської і Великій Арнаутській в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, повідомляється про трьох загиблих. Про це повідомила жителька міста Зоя Мельник на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Страшне ДТП сталося на розі вулиць Преображенської і Великій Арнаутській. Там BMW X5 в’їхав в пекарню, буквально знісши людей, які очікують транспорт на зупинці. Також він зіткнувся з автомобілем “Жигулі”, в якому перебували двоє людей, обоє мертві", - повідомила вона.
З її слів, за інформацією патрульної поліції, всього загиблих двоє. "За словами очевидців, на зупинці загинула ще одна людина", - додала вона.
"В результаті аварії, за неофіційними даними, як мінімум п’ятьох людей госпіталізували медики з травмами різного ступеня тяжкості і одній людині відірвало ногу. Водій позашляховика був в стані алкогольного сп’яніння і після скоєння ДТП зник. При цьому винуватець аварії поранив ножем перехожого. Останній госпіталізований", - додала З.Мельник.
Вона також повідомила, що на місце події відправили п’ять карет швидкої допомоги, два пожежні автомобілі і вісім патрульних. Поліція опитує свідків.