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Смертельна ДТП сталася в Одесі

Смертельна ДТП сталася в Одесі

Київ • УНН

 • 8643 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На розі вулиць Преображенської і Великій Арнаутській в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, повідомляється про трьох загиблих. Про це повідомила жителька міста Зоя Мельник на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Страшне ДТП сталося на розі вулиць Преображенської і Великій Арнаутській. Там BMW X5 в’їхав в пекарню, буквально знісши людей, які очікують транспорт на зупинці. Також він зіткнувся з автомобілем “Жигулі”, в якому перебували двоє людей, обоє мертві", - повідомила вона.

З її слів, за інформацією патрульної поліції, всього загиблих двоє. "За словами очевидців, на зупинці загинула ще одна людина", - додала вона.

"В результаті аварії, за неофіційними даними, як мінімум п’ятьох людей госпіталізували медики з травмами різного ступеня тяжкості і одній людині відірвало ногу. Водій позашляховика був в стані алкогольного сп’яніння і після скоєння ДТП зник. При цьому винуватець аварії поранив ножем перехожого. Останній госпіталізований", - додала З.Мельник.

Вона також повідомила, що на місце події відправили п’ять карет швидкої допомоги, два пожежні автомобілі і вісім патрульних. Поліція опитує свідків.

Українські Національні Новини

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