Смертельное ДТП произошло в Одессе

"Страшное ДТП произошло на углу улиц Преображенской и Большой Арнаутской. Там BMW X5 въехал в пекарню, буквально снеся людей, ожидающих транспорт на остановке. Также он столкнулся с автомобилем "Жигули", в котором находились два человека, оба мертвы ", - сообщила она.

По ее словам, по информации патрульной полиции, всего погибших двое. "По словам очевидцев, на остановке погиб еще один человек", - добавила она.

"В результате аварии, по неофициальным данным, как минимум пять человек госпитализировали медики с травмами различной степени тяжести и одному человеку оторвало ногу. Водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения и после совершения ДТП скрылся. При этом виновник аварии ранил ножом прохожего . Последний госпитализирован ", - добавила З.Мельник.

Она также сообщила, что на место происшествия отправили пять карет скорой помощи, два пожарных автомобиля и восемь патрульных. Полиция опрашивает свидетелей.