Смертельна ДТП на блокпосту: наступне засідання у справі Тандира призначили на 14 вересня

Деталі

У Святошинському районному суді міста Києва відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови Макарівського районного суду Київської області у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Наступне засідання у справі суд призначив на 14 вересня.

За результатами підготовчого засідання суд ухвалив:

- Обвинувальний акт призначити до судового розгляду;

- Визнати потерпілих цивільними позивачами.

Раніше

Сьогодні, 6 вересня, судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід на два місяці до 4 листопада включно.

Нагадаємо

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.