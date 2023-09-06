Смертельна ДТП на блокпосту: наступне засідання у справі Тандира призначили на 14 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Наступне засідання у справі судді Олексія Тандира, який скоїв смертельну ДТП на блокпосту, призначено на 14 вересня, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.
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У Святошинському районному суді міста Києва відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови Макарівського районного суду Київської області у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Наступне засідання у справі суд призначив на 14 вересня.
За результатами підготовчого засідання суд ухвалив:
- Обвинувальний акт призначити до судового розгляду;
- Визнати потерпілих цивільними позивачами.
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Сьогодні, 6 вересня, судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід на два місяці до 4 листопада включно.
Нагадаємо
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.