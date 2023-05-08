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"Смерть з косою": користувачі соцмереж помітили цікавий епізод на коронації Чарльза ІІІ

"Смерть з косою": користувачі соцмереж помітили цікавий епізод на коронації Чарльза ІІІ

Київ • УНН

 • 8100860 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Користувачі соцмереж помітили цікавий епізод на коронації Чарльза ІІІ, зокрема побачили на ній "смерть з косою", передає УНН.

Деталі

Так, глядачі коронації впевнені, що помітили Похмурого Женця у Вестмінстерському абатстві під час історичної церемонії.

Люди помітили, як на відео посередині проходу з'являється таємнича фігура в капюшоні та вдягнена в усе чорне. Її фіксує камера, перш вона знову моторошно зникає.

Точний момент був знятий та викладений користувачем Twitter.

Він написав: "Хтось ще помітив Похмурого Женця у Вестмінстерському абатстві?".

Відтоді відео переглянули більше трьох мільйонів разів, а інші глядачі теж репостили це в Твіттері.

Нагадаємо

6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

Українські Національні Новини

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