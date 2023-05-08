"Смерть з косою": користувачі соцмереж помітили цікавий епізод на коронації Чарльза ІІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Користувачі соцмереж помітили цікавий епізод на коронації Чарльза ІІІ, зокрема побачили на ній "смерть з косою", передає УНН.
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Так, глядачі коронації впевнені, що помітили Похмурого Женця у Вестмінстерському абатстві під час історичної церемонії.
Люди помітили, як на відео посередині проходу з'являється таємнича фігура в капюшоні та вдягнена в усе чорне. Її фіксує камера, перш вона знову моторошно зникає.
Точний момент був знятий та викладений користувачем Twitter.
Він написав: "Хтось ще помітив Похмурого Женця у Вестмінстерському абатстві?".
Відтоді відео переглянули більше трьох мільйонів разів, а інші глядачі теж репостили це в Твіттері.
Нагадаємо
6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.