"Смерть с косой": пользователи соцсетей заметили интересный эпизод на коронации Чарльза ІІІ

Детали

Так, зрители коронации уверены, что заметили Мрачного Жнеца в Вестминстерском аббатстве во время исторической церемонии.

Люди заметили, как на видео посередине прохода появляется таинственная фигура в капюшоне и одетая во все черное. Ее фиксирует камера, прежде чем она снова жутко исчезает.

Точный момент был снят и выложен пользователем Twitter.

Он написал: "Кто-то еще заметил Мрачного Жнеца в Вестминстерском аббатстве?".

С тех пор видео просмотрели более трех миллионов раз, а другие зрители тоже репостили его в Твиттере.

Напомним

6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация короля Великобритании Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.