"Смерть с косой": пользователи соцсетей заметили интересный эпизод на коронации Чарльза ІІІ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Пользователи соцсетей заметили интересный эпизод на коронации Чарльза III, в частности увидели на ней "смерть с косой", передает УНН.
Детали
Так, зрители коронации уверены, что заметили Мрачного Жнеца в Вестминстерском аббатстве во время исторической церемонии.
Люди заметили, как на видео посередине прохода появляется таинственная фигура в капюшоне и одетая во все черное. Ее фиксирует камера, прежде чем она снова жутко исчезает.
Точный момент был снят и выложен пользователем Twitter.
Он написал: "Кто-то еще заметил Мрачного Жнеца в Вестминстерском аббатстве?".
С тех пор видео просмотрели более трех миллионов раз, а другие зрители тоже репостили его в Твиттере.
Напомним
6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация короля Великобритании Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.