Смерть нардепа Полякова: катетери з речовиною бурого кольору належали медикам

Цитата

“Стосовно бурої речовини хотів би зазначити, нами було з’ясовано, що ці катетери належали медичним працівникам, які здійснювали заходи реанімації і вколювали відповідні речовини в шию народного депутата з метою його реанімації. Всі ці деталі ми ретельно відпрацювали. Питання зняте”, — повідомив Єнін.

Що було раніше

Під час огляду тіла покійного депутата Антона Полякова було виявлено два зразки катетерів з речовиною бурого кольору.

Смерть Полякова

Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.