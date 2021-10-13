Єнін: серед особистих речей покійного нардепа Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору

Цитата

“Хочу наголосити, що під час огляду вже тіла покійного, серед його особистих речей було виявлено готівку, в сумі близько 10 тисяч гривень, і 800 доларів. А так само два зразки катетерів з речовиною бурого кольору. Що це за речовина — ми так само досліджуємо”, — заявив Єнін.

Деталі

За словами заступника міністра, наразі експертизи поступово дають результати. Зокрема, Єнін підтвердив, що в організмі покійного Полякова було виявлено метадон. Проте, обставини того, як речовина потрапила до організму Полякова, наразі з’ясовує слідство.

Додамо

12 жовтня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що приблизно через тиждень можуть з’явитися перші результати у справі про вбивство народного депутата України Антона Полякова. Це пов’язано з тим, що невдовзі слідство отримає точні результати експертиз.



Смерть Антона Полякова

Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.