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Енин: среди личных вещей покойного нардепа Полякова обнаружили два катетера с веществом бурого цвета

Енин: среди личных вещей покойного нардепа Полякова обнаружили два катетера с веществом бурого цвета

Киев  •  УНН

 • 25854 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. При осмотре тела покойного экс-народного депутата Антона Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета. Об этом в эфире "Ток-шоу № 1" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

Цитата

“Хочу подчеркнуть, что при осмотре уже тела покойного, среди его личных вещей было обнаружено наличные в сумме около 10 тысяч гривен, и 800 долларов. А так же два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество — мы так же исследуем”, — заявил Енин.

Детали

По словам заместителя министра, в настоящее экспертизы постепенно дают результаты. В частности, Енин подтвердил, что в организме покойного Полякова был обнаружен метадон. Однако, обстоятельства как вещество попало в организм Полякова, выясняет следствие.

Добавим

12 октября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что примерно через неделю могут появиться первые результаты в деле об убийстве народного депутата Украины Антона Полякова. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз.

Смерть Антона Полякова

Народный депутат Антон Поляков найден мертвым в ночь на 8 октября. Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

По информации правоохранителей, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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