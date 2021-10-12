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Перші результати експертиз у справі Полякова з'являться не раніше, ніж за тиждень – Монастирський

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Приблизно через тиждень можуть з’явитися перші результати у справі про вбивство народного депутата України Антона Полякова. Це пов’язано з тим, що невдовзі слідство отримає точні результати експертиз. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомив представникам ЗМІ міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє УНН.

Деталі

“Триває розслідування. Призначена велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом уже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної — це ще десь мінімум тиждень. Тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною”, — зазначив очільник МВС.

Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко додав журналістам, що в організмі Антона Полякова було виявлено метадон.

“Детальніші відповіді про цю хімічну речовину, про час, можливий спосіб та наслідки її потрапляння у організм Антона Полякова нададуть тільки подальші дослідження експертів”, — сказав Артем Шевченко.

Нагадаємо, що поліція розглядає дві версії смерті народного депутата України Антона Полякова.

Смерть Антона Полякова

Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Українські Національні Новини

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