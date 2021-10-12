Первые результаты экспертиз по делу Полякова появятся не раньше, чем через неделю - Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Примерно через неделю могут появиться первые результаты в деле об убийстве народного депутата Украины Антона Полякова. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил представителям СМИ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает УНН.
Детали
“Продолжается расследование. Назначенно большое количество экспертиз. Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической — это еще где-то минимум неделя. Тогда уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной”, — отметил глава МВД.
Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко добавил журналистам, что в организме Антона Полякова был обнаружено метадон.
“Подробные ответы об этом химическом веществе, о времени, возможном способе и последствиях его попадания в организм Антона Полякова предоставят только дальнейшие исследования экспертов”, — сказал Артем Шевченко.
Напомним, что полиция рассматривает две версии смерти народного депутата Украины Антона Полякова.
Смерть Антона Полякова
Народный депутат Антон Поляков найден мертвым в ночь на 8 октября. Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.
По информации правоохранителей, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.
По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.