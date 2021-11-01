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Смерть нардепа Полякова: катетеры с веществом бурого цвета принадлежали медикам

Киев • УНН

 • 31837 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Катетеры с веществом бурого цвета, которые нашли среди личных вещей покойного нардепа Полякова, принадлежали медикам, которые его реанимировали. Об этом в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец "Дежурные по стране" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

Смерть нардепа Полякова: катетеры с веществом бурого цвета принадлежали медикам

Цитата

“В отношении бурого вещества хотел бы отметить, нами было выяснено, что эти катетеры принадлежали медицинским работникам, которые осуществляли меры реанимации и кололи соответствующие вещества в шею народного депутата с целью его реанимации. Все эти детали мы тщательно отработали. Вопрос снят", - сообщил Енин.

Что было раньше

Во время осмотра тела покойного депутата Антона Полякова были выявлены два образца катетеров с веществом бурого цвета.

Смерть Полякова

Народный депутат Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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