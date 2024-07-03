Служба 112 найближчим часом запрацює в Дніпрі, а до кінця року і в Одесі - МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив про розширення найближчим часом на Дніпро, а до кінця року - на Одесу мережі комунікаційних центрів Служби 112, яка є важливою частиною інтеграції України до європейських стандартів екстреного реагування. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

"У Києві був створений регіональний центр, до якого у подальшому долучились також Київська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька і Черкаська області", - зазначив Тимченко.

З 1 грудня 2023 року МВС розпочало роботу нового комунікаційного центру Служби 112 у Львові, а в перші чотири місяці 2024 року до цієї системи приєдналися такі західні області, як Волинська, Рівненська, Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька.

Найближчим часом ми плануємо започаткувати роботу центру, який буде покривати східний регіон нашої країни і буде працювати в місті Дніпро. Далі ми плануємо започаткувати роботу ще одного, четвертого центру, який буде працювати в місті Одеса і буде покривати південний макрорегіон нашої країни - повідомив Тимченко.

За рік роботи оператори Служби 112 опрацювали понад 2 мільйони дзвінків. Найбільше, зазначив заступник міністра, зверталися до поліції і до екстреної медичної допомоги (приблизно рівна кількість дзвінків), далі за кількістю звернень - пожежники і служба газу.

Тимченко підкреслив, що дзвінок на єдиний номер 112 дозволяє одночасно викликати декілька служб, що є важливим у сучасних воєнних умовах, коли потрібна негайна реакція на ракетні атаки, руйнування або постраждалих.

Він також наголосив, що впровадження єдиного номера для екстрених викликів відповідає вимогам ЄС у межах євроінтеграції України. Він додав, що приблизно 30% операторів Служби 112 володіють англійською мовою. Окрім того, особи з вадами слуху можуть здійснювати відеодзвінки за номером 112 та за допомогою жестової мови отримувати консультації та необхідну допомогу.

"А в цілому в Службі 112 здебільшого працюють жінки. Дехто з них мав досвід роботи в інших екстрених службах – 101, 102, 103, 104", – зазначив він.

Під час відбору кандидатів до операторів Служби 112 особлива увага приділяється людям з досвідом участі у бойових діях та ветеранам. Програма підготовки операторів включає використання міжнародного досвіду та курси психологів для опрацювання складних ситуацій, наприклад, коли людина знаходиться на межі самогубства.

Тренування операторів триває близько місяця та проводиться за підтримки міжнародних партнерів, Національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства енергетики.

Нагадаємо

Ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.