Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко сообщил о расширении в ближайшее время на Днепр, а до конца года – на Одессу сети коммуникационных центров Службы 112, которая является важной частью интеграции Украины в европейские стандарты экстренного реагирования. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

"В Киеве был создан региональный центр, к которому в дальнейшем присоединились также Киевская, Черниговская, Житомирская, Винницкая и Черкасская области", - отметил Тимченко.

С 1 декабря 2023 года МВД начало работу нового коммуникационного центра Службы 112 во Львове, а в первые четыре месяца 2024 года к этой системе присоединились такие западные области, как Волынская, Ровенская, Львовская, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая.

В ближайшее время мы планируем начать работу центра, который будет покрывать восточный регион нашей страны и будет работать в городе Днепр. Далее мы планируем начать работу еще одного, четвертого центра, который будет работать в городе Одесса и будет покрывать южный макрорегион нашей страны - сообщил Тимченко.

За год работы операторы Службы 112 обработали более 2 миллионов звонков. Больше всего, отметил замминистра, обращались в полицию и в экстренную медицинскую помощь (примерно равное количество звонков), далее по количеству обращений - пожарные и служба газа.

Тимченко подчеркнул, что звонок на единый номер 112 позволяет одновременно вызвать несколько служб, что является важным в современных военных условиях, когда нужна немедленная реакция на ракетные атаки, разрушения или пострадавших.

Он также подчеркнул, что внедрение единого номера для экстренных вызовов соответствует требованиям ЕС в рамках евроинтеграции Украины. Он добавил, что примерно 30% операторов Службы 112 владеют английским языком. Кроме того, лица с недостатками слуха могут осуществлять видеозвонки по номеру 112 и с помощью жестового языка получать консультации и необходимую помощь.

"А в целом в Службе 112 в основном работают женщины. Некоторые из них имели опыт работы в других экстренных службах - 101, 102, 103, 104", - отметил он.

При отборе кандидатов в операторы Службы 112 особое внимание уделяется людям с опытом участия в боевых действиях и ветеранам. Программа подготовки операторов включает использование международного опыта и курсы психологов для обработки сложных ситуаций, например, когда человек находится на грани самоубийства.

Тренировка операторов длится около месяца и проводится при поддержке международных партнеров, Национальной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Министерства здравоохранения и Министерства энергетики.

Напомним,

Принято решение о бронировании 90% личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины. 10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы.