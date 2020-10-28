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"Слуги Народу" поборються за посади міських голів двох обласних центрів та Кривого Рогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кандидати від “Слуги Народу” виходять у другий тур виборів на посади голів обласних центрів — Віктор Щадей в Ужгороді, Дмитро Шевчик — у Кривому Розі, Сергій Іващенко — у Полтаві. Загалом у “Слуги Народу” є переможці на виборах голів громад в усіх регіонах держави. Такі дані оприлюднила політична сила у своєму офіційному Telegram-каналі, посилаючись на результати паралельного підрахунку голосів після опрацювання даних з 80% дільниць (за станом на 8:00, 28 жовтня).

В обласних радах найбільше мандатів по всій країні отримує партія влади — 307 мандатів. На другому місці — партія Петра Порошенка — 262 мандати. У районних радах — 910 мандатів у “Слуги Народу”, на другому місці “Опозиційна платформа — За життя” з 820 мандатами. У громадах 204 голови обрані від “Слуги народу”, це 15% від загальної кількості посад голів громад в Україні (всього 1398 громад).

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимира Фесенка, районні та обласні ради стануть вкрай неоднорідними й “строкатими”, адже до їхнього складу ввійдуть представники 3-4 партій, а подекуди й більше.

“В абсолютній більшості випадків нас очікує строкатий склад місцевих рад. Від 3-4 партій у складі міських та обласних рад, іноді — до 7-8. До складу Київської міськради точно ввійдуть депутати від 7 партій. У більшості випадків жодна з партій не взяла абсолютної більшості мандатів, за винятком Вінниці, де перемогла місцева партія Гройсмана. Тож все-таки доведеться створювати хоча б тимчасові ситуативні союзи, неформальні коаліції”, — сказав Фесенко на прес-конференції в Києві.

Ствердження, що “Слуги Народу” не здобули жодної посади міських голів обласних центрів, — штучне і спекулятивне, адже ніхто з парламентських політичних партій не здобув бодай одного мера. Таку думку висловив політолог Валентин Гладких під час прес-конференції політичних експертів про результати місцевих виборів.

“Певні політичні сили володіють кількома телеканалами в Україні, тож висвітлення (перебігу та результатів місцевих виборів, — ред.) в інформаційному просторі відбувалося далеко не на паритетному рівні. При підведенні підсумків кожна політична сила буде заявляти, що саме вона виграла вибори. Вони будуть знаходити критерії, які їм подобаються і які дозволять говорити про власну перемогу. Аспект, на якому будуть спекулювати — мери обласних центрів. Риторику, що Слуги не здобули жодного мера в обласних центрах, у мене викликає зустрічне питання — а хто з парламентських політичних партій здобув мерів бодай одного мера? Ніхто! В більшості випадків це будуть представники місцевих еліт, підтримані регіональними партійними проектами. Тому це штучне”, — сказав Валентин Гладких.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Обирали депутатів сільських, селищних, міських рад громад, а також сільських, селищних, міських голів і старост.

Волевиявлення вперше пройшло за новим Виборчим кодексом. Він враховує новий територіально-адміністративний поділ країни. Зокрема, в Україні відбулося укрупнення районів, замість 490 їх тепер 136. У територіальних громадах, де понад 10 тисяч виборців, голосування пройшло за пропорційною системою з відкритими виборчими списками. У менших громадах до органів місцевої влади обирали за мажоритарною системою.

Згідно чинного законодавства голосування у другому турі має відбутися не пізніше як через 3 тижні (21 день) після оголошення результатів голосування. Сам підрахунок мають провести до 6 листопада включно.

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