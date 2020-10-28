"Слуги народа" поборются за должности городских глав двух областных центров и Кривом Роге

В областных советах больше всего мандатов по всей стране получает партия власти — 307 мандатов. На втором месте — партия Петра Порошенко — 262 мандата. В районных советах — 910 мандатов у “Слуги народа”, на втором месте “Оппозиционная платформа — За жизнь” с 820 мандатами. В общинах 204 головы избраны от “Слуги народа”, это 15% от общего количества должностей председателей общин в Украине (всего 1398 общин).

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимира Фесенко, районные и областные советы станут крайне неоднородными и “пестрыми”, ведь в их состав войдут представители 3-4 партий, а иногда и больше.

“В абсолютном большинстве случаев нас ожидает пестрый состав местных советов. От 3-4 партий в составе городских и областных советов, иногда — до 7-8. В состав Киевского горсовета точно войдут депутаты от 7 партий. В большинстве случаев ни одна из партий не взяла абсолютного большинства мандатов, за исключением Винницы, где победила местная партия Гройсмана. Поэтому все-таки придется создавать хотя бы временные ситуативные союзы, неформальные коалиции”, — сказал Фесенко на пресс-конференции в Киеве.

Утверждение, что “Слуги народа” не завоевали должности городских председателей областных центров — искусственное и спекулятивный, ведь никто из парламентских политических партий не получил хотя бы одного мэра. Такое мнение высказал политолог Валентин Гладких во время пресс-конференции политических экспертов о результатах местных выборов.

“Определенные политические силы владеют несколькими телеканалами в Украине, поэтому освещение (хода и результатов местных выборов, — ред.) в информационном пространстве происходило далеко не на паритетном уровне. При подведении итогов каждая политическая сила будет заявлять, что именно она выиграла выборы. Они будут находить критерии, которые им нравятся и которые позволят говорить о собственной победе. Аспект, на котором будут спекулировать — мэры областных центров. Риторику, что слуги не получили ни одного мэра в областных центрах, у меня вызывает встречный вопрос — а кто из парламентских политических партий получил мэров хотя бы одного мэра? Никто! В большинстве случаев это будут представители местных элит, поддержанные региональными партийными проектами. Поэтому это искусственное”, — сказал Валентин Гладких.

Напомним, что 25 октября в Украине прошли местные выборы. Выбирали депутатов сельских, поселковых, городских советов общин, а также сельских, поселковых, городских голов и старост.

Волеизъявления впервые прошло по новому Избирательному кодексу. Он учитывает новое территориально-административное деление страны. В частности, в Украине произошло укрупнение районов, вместо 490 их теперь 136. В территориальных общинах, где более 10 тысяч избирателей, голосование прошло по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками. В меньших общинах в органы местной власти выбирали по мажоритарной системе.

Согласно действующему законодательству голосования во втором туре должно произойти не позднее чем через 3 недели (21 день) после объявления результатов голосования. Сам подсчет должны провести до 6 ноября включительно.