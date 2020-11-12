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“Слуги народу” підтримають Совгирю, якщо вона вирішить подаватись на посаду судді КСУ - Веніславський

“Слуги народу” підтримають Совгирю, якщо вона вирішить подаватись на посаду судді КСУ - Веніславський

Київ • УНН

 • 11273 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Фракція “Слуга народу” підтримає кандидатуру Ольги Совгирі, якщо вона буде подаватись на посаду судді Конституційного суду України. Про це сказав представник Президента в КСУ, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Що стосується Ольги Совгирі. Якщо вона вирішить подавати свою кандидатуру (на посаду судді КСУ - ред.) і запропонує фракції, то я думаю, що фракція підтримає її точно, тому що вона абсолютно дуже так, знаєте, абсолютний, скажімо так, авторитет. З точки зору конституційного судочинства і з точки зору конституціоналіста у фракції. До неї всі звертаються за будь-якими порадами, з точки зору того, як співвідноситься з Конституцією, чи як не співвідноситься. І вона дає свої рекомендації і виступає на фракціях. Тому, якщо вона вирішить брати участь, то я думаю, що це буде дійсно, дуже підсилить КСУ, буде дуже позитивним моментом”, - сказав Веніславський.

Він зазначив, що для цього треба написати заяву і фракція має підтримати.

“Я думаю, що якщо Оля вирішить брати - фракція її однозначно підтримає. Я буду голосувати точно також за її призначення… Виявляли бажання інші правознавці, я думаю, що вирішиться це питання вже на фракції”, - додав Веніславський.

Нагадаємо, Верховна Рада України не набрала голосів для призначення двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою, комітету доручили підготувати проведення повторного конкурсу.

Новий конкурс на суддів КСУ у Раді триватиме близько трьох місяців.

Українські Національні Новини

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