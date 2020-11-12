“Слуги народу” підтримають Совгирю, якщо вона вирішить подаватись на посаду судді КСУ - Веніславський

“Що стосується Ольги Совгирі. Якщо вона вирішить подавати свою кандидатуру (на посаду судді КСУ - ред.) і запропонує фракції, то я думаю, що фракція підтримає її точно, тому що вона абсолютно дуже так, знаєте, абсолютний, скажімо так, авторитет. З точки зору конституційного судочинства і з точки зору конституціоналіста у фракції. До неї всі звертаються за будь-якими порадами, з точки зору того, як співвідноситься з Конституцією, чи як не співвідноситься. І вона дає свої рекомендації і виступає на фракціях. Тому, якщо вона вирішить брати участь, то я думаю, що це буде дійсно, дуже підсилить КСУ, буде дуже позитивним моментом”, - сказав Веніславський.

Він зазначив, що для цього треба написати заяву і фракція має підтримати.

“Я думаю, що якщо Оля вирішить брати - фракція її однозначно підтримає. Я буду голосувати точно також за її призначення… Виявляли бажання інші правознавці, я думаю, що вирішиться це питання вже на фракції”, - додав Веніславський.

Нагадаємо, Верховна Рада України не набрала голосів для призначення двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою, комітету доручили підготувати проведення повторного конкурсу.

Новий конкурс на суддів КСУ у Раді триватиме близько трьох місяців.