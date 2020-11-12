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"Слуги народа" поддержат Совгирю, если она решит подаваться на должность судьи КСУ - Вениславский

"Слуги народа" поддержат Совгирю, если она решит подаваться на должность судьи КСУ - Вениславский

Киев  •  УНН

 • 11268 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" поддержит кандидатуру Ольги Совгири, если она будет подаваться на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сказал представитель Президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Что касается Ольги Совгири. Если она решит подавать свою кандидатуру (на должность судьи КСУ - ред.) и предложит фракции, то я думаю, что фракция поддержит ее точно, потому что она абсолютно очень так, знаете, абсолютный, скажем так, авторитет. С точки зрения конституционного судопроизводства и с точки зрения конституционалиста во фракции. К ней все обращаются по любым советам, с точки зрения того, как соотносится с Конституцией, или как не соотносится. И она дает свои рекомендации и выступает на фракциях. Поэтому, если она решит участвовать, то я думаю, что это будет действительно, очень усилит КСУ, будет очень положительным моментом", - сказал Вениславский.

Он отметил, что для этого надо написать заявление и фракция должна поддержать.

"Я думаю, что если Оля решит принимать участие - фракция ее однозначно поддержит. Я буду голосовать точно также за ее назначение... Проявляли желание другие правоведы, я думаю, что решится этот вопрос уже на фракции ", - добавил Вениславский.

Напомним, Верховная Рада Украины не набрала голосов для назначения двух судей Конституционного Суда по своей квоте, комитету поручили подготовить проведение повторного конкурса.

Новый конкурс на судей КСУ в Раде продлится около трех месяцев.

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