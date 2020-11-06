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Рада не призначила суддів Конституційного Суду, проводитимуть повторний конкурс

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Верховна Рада України не набрала голосів для призначення суддів Конституційного суду, комітету доручили підготувати проведення повторного конкурсу, передає кореспондент УНН.

“Прошу профільний комітет підготувати проведення повторного конкурсу на посаду судді КСУ”, - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, серед кандидатів на посаду судді КСУ були:

- Павленко Юрій Олексійовича від фракції “ОПЗЖ” (підтримали 154 нардепів),

- Боднар-Петровська Ольга Борисівна від фракції Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” (підтримали 126 нардепів),

- Сірий Микола Іванович від фракції “ЄС” (підтримали 97 нардепів),

- Денисенко Наталія Миколаївна від фракції “Голос” (підтримали 38 нардепів).

Відтак, на повторному голосуванні нардепи віддали Павленку 100 голосів, чого не вистачило для ухвалення рішення.

“Це для мене серйозний вибір. Вся моя професійна діяльність була направлена на формування і побудову української правової держави. Мій досвід і на посаді нардпа п’яти скликань, міністра сім’ї молоді та спорту, уповноваженого з прав дитини, голови обласної адміністрації дає мені право кандидувати на посаду судді КСУ”, - сказав Павленко.

Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук пропонував парламенту цього тижня доукомплектувати вакансії, які є у Конституційному Суді України.

Також як заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, дві вакантні посади суддів у Конституційному суді, на які призначає Верховна Рада, можуть бути заповнені найближчим часом.

Українські Національні Новини

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