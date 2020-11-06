Рада не назначила судей Конституционного Суда, будут проводить повторный конкурс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Верховная Рада Украины не набрала голосов для назначения судей Конституционного суда, комитету поручили подготовить проведение повторного конкурса, передает корреспондент УНН.
"Прошу профильный комитет подготовить проведение повторного конкурса на должность судьи КСУ", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.
Так, среди кандидатов на должность судьи КСУ были:
- Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов),
- Боднар-Петровская Ольга Борисовна от фракции ВО "Батькивщина" (поддержали 126 нардепов),
- Серый Николай Иванович от фракции "ЕС" (поддержали 97 нардепов),
- Денисенко Наталья Николаевна от фракции "Голос" (поддержали 38 нардепов).
Следовательно, на повторном голосовании нардепы отдали Павленко 100 голосов, чего не хватило для принятия решения.
"Это для меня серьезный выбор. Вся моя профессиональная деятельность была направлена на формирование и построение украинского правового государства. Мой опыт и на должности нардпа пяти созывов, министра семьи, молодежи и спорта, уполномоченного по правам ребенка, главы областной администрации дает мне право баллотироваться на должность судьи КСУ", - сказал Павленко.
Напомним, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук предлагал парламенту на этой неделе доукомплектовать вакансии, имеющиеся в Конституционном Суде Украины.
Также как заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, две вакантные должности судей в Конституционном суде, на которые назначает Верховная Рада, могут быть заполнены в ближайшее время.