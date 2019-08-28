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"Слуги народу" підготували 465 ініціатив щодо змін до Конституції

"Слуги народу" підготували 465 ініціатив щодо змін до Конституції

Київ • УНН

 • 14864 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Партія "Слуга народу" підготувала 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції України. Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, один з керівників партії Руслан Стефанчук під час спілкування з журналістами, предає кореспондент УНН.

На запитання щодо кількості ініціатив від партії "Слуга народу" про зміни до Конституції, Стефанчук повідомив: "Їх 465".

"Питання у тому, наскільки вони по рівню готовності наближаються до ідеалу. Ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради. Визначаємо, які з них будуть визначені Президентом як пріоритетні, і на базі цього уже будемо формувати перелік того, над чим будуть працювати комітети, і що буде приймати Верховна Рада. Ми розуміємо, що багато з них не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати тих, хто сидить на потоках. Ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це буде мати супротив", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, 28 серпня Президент України Зеленський проведе зустріч з депутатами "Слуги народу".

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