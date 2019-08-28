Сьогодні Зеленський проведе зустріч з депутатами "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні о 16 годині президент України Володимир Зеленський приїде на зустріч депутатської групи. Про це під час спілкування з журналістами розповів Руслан Стефанчук, передає УНН.
Відповідаючи на запитання чи буде сьогодні зустріч депутатів партії "Слуга народу" з Президентом, Стефанчук відповів:
"На 16 годину у нас буде зустріч. Я буду о 16, а о 16.45 я вийду і поїду на засідання".
Нагадаємо, підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів проведе сьогодні чергову зустріч перед урочистим засіданням Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня.