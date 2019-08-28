Підготовча депутатська група проведе сьогодні ще одне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів проведе сьогодні чергову зустріч перед урочистим засіданням Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня. Про це УНН повідомили у пресслужбі парламенту.
"28 серпня о 17:00 - чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України", - вказали у ВР.
Нагадаємо, що до складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії "Слуга народу" - 17, від партії "ОПЗЖ" - 3, від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2, від партії "Європейська солідарність" - 2, від партії "Голос" - 1.
Як повідомляв УНН, 28 серпня новим нардепам мали показати систему "Рада" для голосування.