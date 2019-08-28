Новим нардепам сьогодні покажуть систему для голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Новообрані народні депутати у середу, 28 серпня, матимуть можливість ознайомитися з особливостями роботи системи "Рада" для голосування у залі засідань парламенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Головного організаційного управління Верховної Ради.
"28 серпня 2019 року об 11:00 в залі засідань Верховної Ради України відбудеться організаційна зустріч новообраних народних депутатів України дев'ятого скликання з керівництвом Апарату Верховної Ради України та керівниками головних структурних підрозділів Апарату, під час якої обранці матимуть можливість ознайомитися з особливостями роботи системи "Рада", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні голова ВР 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що слідчі ДБР та СБУ заблокували центр управління системою “Рада-3” 23 серпня під час загального тестування.
Після цього у ДБР заявили, що система "Рада-3" працює в штатному режимі, її робота не заблокована.