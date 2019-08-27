Система "Рада-3" працює в штатному режимі – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Система “Рада-3” працює в штатному режимі, її робота не заблокована. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
ДБР, нагадує, що 23 та 27 серпня слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ провели огляд Центру управління системою “Рада”, на який надано дозвіл Першим заступником Керівника Апарату Верховної Ради України.
“Огляд здійснено за участю співробітників Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України. Система “Рада-3” працює в штатному режимі, її робота не заблокована“,- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що огляд відбувався в рамках кримінального провадження за фактом можливого порушення службовими особами Апарату Верховної Ради України правил експлуатації електронно-обчислюваних систем шляхом використання сенсорної клавіші в електронній системі підрахунку голосів картками ВРУ — система “Рада-3”.
“Термін експлуатації системи „Рада-3“ закінчився у 2012 році. З 2014 року розробник системи відмовився її обслуговувати. Вихід з ладу нової системи голосування (її окремої частини) або нестабільна робота, ймовірно, призведе до неможливості забезпечення безперебійного голосування в сесійній залі”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, функціонування сенсорної клавіші наразі не передбачено Законом України “Про Регламент Верховної Ради України”. Відповідно, без внесення змін до цього закону її впровадження може поставити під сумнів легітимність голосування з використанням нової системи“, — зазначається в повідомленні.
Також, відкрито провадження за ст. 363 Кримінального кодексу України — порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.
Нагадаємо, Парубій заявив, що слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України заблокували центр управління системою “Рада-3” 23 серпня під час загального тестування.