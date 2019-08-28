"Слуги народа" подготовили 465 инициатив по изменениям в Конституцию

На вопрос о количестве инициатив от партии "Слуга народа" по изменениям в Конституцию, Стефанчук сообщил: "Их 465".

"Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены Президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и будет принимать Верховная Рада. Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление", - добавил Стефанчук.

Напомним, 28 августа Президент Украины Зеленский проведет встречу с депутатами "Слуги народа".