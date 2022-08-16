Слов'янськ уночі знову обстріляли, горів кар'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли Слов'янськ на Донеччині, горів кар'єр та пошкодження отримав університетський гуртожиток. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, пише УНН.
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«Місто вночі знову обстріляли. Гучно було на вулиці Барвінківській, також вулиця Батюка, горів кар'єр. Жертв та постраждалих немає», - розповів Лях у Facebook.
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Також він додав, що постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету (ДДПУ).
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На всій лінії фронту на Донеччині дуже гаряче, але і відносно віддалені міста також піддаються періодичним ударам.
При цьому останній місяць інтенсивність ворожих ударів по Слов'янську не змінюється - його майже постійно обстрілюють, повідомляв Лях.
Так, 15 серпня від обстрілу окупантів постраждав центр Слов'янська Донецької області.