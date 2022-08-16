Славянск ночью снова обстреляли, горел карьер

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«Город ночью снова обстреляли. Громко было на улице Барвенковской, также улица Батюка, горел карьер. Жертв и пострадавших нет», - рассказал Лях в Facebook.

Детали

Также он добавил, что пострадало общежитие Донбасского государственного педагогического университета (ДГПУ).

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По всей линии фронта в Донецкой области очень горячо, но и относительно отдаленные города также подвергаются периодическим ударам.

При этом последний месяц интенсивность вражеских ударов по Славянску не меняется – его почти постоянно обстреливают, сообщал Лях.

Так, 15 августа от обстрела оккупантов пострадал центр Славянска Донецкой области.