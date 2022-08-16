Славянск ночью снова обстреляли, горел карьер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск в Донецкой области, горел карьер и повреждения получило университетское общежитие. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, пишет УНН.
Цитата
«Город ночью снова обстреляли. Громко было на улице Барвенковской, также улица Батюка, горел карьер. Жертв и пострадавших нет», - рассказал Лях в Facebook.
Детали
Также он добавил, что пострадало общежитие Донбасского государственного педагогического университета (ДГПУ).
Дополнение
По всей линии фронта в Донецкой области очень горячо, но и относительно отдаленные города также подвергаются периодическим ударам.
При этом последний месяц интенсивность вражеских ударов по Славянску не меняется – его почти постоянно обстреливают, сообщал Лях.
Так, 15 августа от обстрела оккупантов пострадал центр Славянска Донецкой области.