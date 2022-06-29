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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Слов’янськ і Бахмут за добу витримали по п’ять ворожих влучень - поліція

Слов’янськ і Бахмут за добу витримали по п’ять ворожих влучень - поліція

Київ • УНН

 • 54907 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. На Донеччині поліцейські за добу 28 червня задокументували 16 воєнних злочинів росії, Слов’янськ і Бахмут за добу витримали по п’ять ворожих влучень, повідомляє УНН з посиланням на дані ГУНП у Донецькій області.

Цитата

"Окупанти обстріляли 7 населених пунктів. По п’ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут, також росіяни поцілили в Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове. Є вбиті та поранені мирні жителі", - зазначили у поліції.

Деталі

Як зазначається, окупанти били ракетами ЗРК «С-300», артилерією, реактивними системами залпового вогню «Град» і «Ураган».

Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – 10 приватних будинків, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач.

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

За 28 червня російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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