Слов’янськ і Бахмут за добу витримали по п’ять ворожих влучень - поліція

Цитата

"Окупанти обстріляли 7 населених пунктів. По п’ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут, також росіяни поцілили в Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове. Є вбиті та поранені мирні жителі", - зазначили у поліції.

Деталі

Як зазначається, окупанти били ракетами ЗРК «С-300», артилерією, реактивними системами залпового вогню «Град» і «Ураган».

Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – 10 приватних будинків, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач.

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

За 28 червня російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення.