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13:44 • 28887 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44912 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46132 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23787 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Славянск и Бахмут за сутки выдержали по пять вражеских попаданий - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В Донецкой области полицейские за сутки 28 июня задокументировали 16 военных преступлений россии, Славянск и Бахмут за сутки выдержали по пять вражеских попаданий, сообщает УНН из ссылкой на данные ГУНП в Донецкой области.

Цитата

"Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. По пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут, также россияне попали в Авдеевку, Нетайлово, Новоукраинку, Парасковеевку, Александро-Калиново. Есть убитые и раненые мирные жители", - отметили в полиции.

Детали

Как отмечается, оккупанты били ракетами ЗРК «С-300», артиллерией, реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган».

Разрушений претерпели 20 гражданских объектов – 10 частных домов, школа, завод, агрофирма, предприятия, линия электропередач.

Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

За 28 июня российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения.

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