Славянск и Бахмут за сутки выдержали по пять вражеских попаданий - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Донецкой области полицейские за сутки 28 июня задокументировали 16 военных преступлений россии, Славянск и Бахмут за сутки выдержали по пять вражеских попаданий, сообщает УНН из ссылкой на данные ГУНП в Донецкой области.
Цитата
"Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. По пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут, также россияне попали в Авдеевку, Нетайлово, Новоукраинку, Парасковеевку, Александро-Калиново. Есть убитые и раненые мирные жители", - отметили в полиции.
Детали
Как отмечается, оккупанты били ракетами ЗРК «С-300», артиллерией, реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган».
Разрушений претерпели 20 гражданских объектов – 10 частных домов, школа, завод, агрофирма, предприятия, линия электропередач.
Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
За 28 июня российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения.