Донеччина: окупанти вбили 1 мирного жителя, ще 8 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. За 28 червня російські окупанти вбили 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей сьогодні отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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“росія вбиває цивільних! За 28 червня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини — в Авдіївці. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення”, — зазначив він.
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Крім того, Кириленко додав, що 1 людина померла на Донеччині після поранень, отриманих на Луганщині. Ще семеро поранених у Луганській області отримали у Краматорську медичну допомогу.
Голова ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
“За всі злочини на українській землі росіяни будуть покарані!”, — написав Кириленко у Telegram.
Нагадаємо
За 27 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Слов’янську та Селидовому. Ще 13 людей отримали поранення.