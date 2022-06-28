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Донецкая область: оккупанты убили 1 мирного жителя, еще 8 - ранены

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КИЕВ. 28 июня. УНН. За 28 июня российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке. Еще 8 человек сегодня получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

“россия убивает гражданских! За 28 июня россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Авдеевке. Еще 8 человек сегодня получили ранения”, — отметил он.

Детали

Кроме того, Кириленко добавил, что 1 человек умер в Донецкой области после ранений, полученных на Луганщине. Еще семеро раненых в Луганской области получили в Краматорске медицинскую помощь.

Глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

“За все преступления на украинской земле русские будут наказаны!”, — написал Кириленко в Telegram.

Напомним 

За 27 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Славянске и Селидовом. Еще 13 человек получили ранения.

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