Донеччина: окупанти вбили 2 мирних жителів, ще 13 - поранені

Цитата

“росія вбиває цивільних! За 27 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Слов’янську та Селидовому. Ще 13 людей сьогодні дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!”, — зазначив він.

Нагадаємо

На Донеччині російські загарбники застосовують усі сили для розвитку наступальних дій у районі, що межує з Луганщиною, а також на Лиманському напрямку.