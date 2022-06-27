Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 13 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. За 27 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Славянске и Селидовом. Еще 13 человек сегодня получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“россия убивает гражданских! За 27 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Славянске и Селидовом. Еще 13 человек сегодня получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе. За каждое преступление будет наказание!”, — отметил он.
Напомним
В Донецкой области российские захватчики применяют все силы для развития наступательных действий в районе, что граничит с Луганщиной, а также на Лиманском направлении.