На Донеччині ворог максимально кидає наявні сили на розвиток наступальних дій - голова ОВА

Цитата

"Ситуація лишається напруженою. Ворог... максимально застосовує всі сили і засоби, наявні в нього, для того, щоб розвинути наступальні дії свої на Бахмутському напрямку, це там, де Донеччина межує з Луганщиною, також на напрямку Лиманському, безпосередньо Лиманської громади і Святогірська, але напрямок вони силою об'єднують по єдиній своїй цілі - це Слов'янськ і в подальшому вихід на Краматорськ", - сказав Кириленко.

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Зі слів голови ОВА, ситуація загострюється тим, що вже другий день поспіль Слов'янськ під обстрілами, а саме його околиці.

З його слів, уже йдуть артилерійські обстріли і руйнація цивільної інфсраструктури.

"Ворог свою тактику застосовує вже ту, до якої, на жаль, ми звикли і розуміємо, це паніка серед місцевого населення і саме руйнація цивільної інфраструктури. Ця лінія фронту під постійними обстрілами протягом доби", - додав він.

За добу, станом на 6 годину ранку, зі слів Кириленка, відомо про 1 загиблого та 10 поранених.

Доповнення

Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області – є загиблі та поранені.