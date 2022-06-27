В Донецкой области враг максимально бросает имеющиеся силы на развитие наступательных действий - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Донецкой области российские захватчики применяют все силы для развития наступательных действий в районе, граничащем с Луганской область, а также на Лиманском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Ситуация остается напряженной. Враг... максимально применяет все силы и средства, имеющиеся у него, для того, чтобы развить свои наступательные действия на Бахмутском направлении, это там, где Донецкая область граничит с Луганской, также на направлении Лиманском, непосредственно Лиманской громады и Святогорска, но направление они силой объединяют по единой своей цели – это Славянск и в дальнейшем выход на Краматорск», – сказал Кириленко.
Детали
По словам главы ОВА, ситуация обостряется тем, что уже второй день подряд Славянск под обстрелами, а именно его окрестности.
По его словам, уже идут артиллерийские обстрелы и разрушение гражданской инфсраструктуры.
"Враг свою тактику применяет уже ту, к которой, к сожалению, мы привыкли и понимаем, это паника среди местного населения и само разрушение гражданской инфраструктуры. Эта линия фронта под постоянными обстрелами в течение суток", - добавил он.
За сутки, по состоянию на 6 часов утра, по словам Кириленко, известно о 1 погибшем и 10 раненых.
Дополнение
Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области – есть погибшие и раненые.