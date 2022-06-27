Донецкая область: утром рашисты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области – есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях, передает УНН.
Цитата
"К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным прилетом в многоэтажный сектор ул. Новый Быт. Утром от ракетного удара пострадали дома по ул. Торский и близлежащий к ней частный сектор. Есть убитые и раненые", – написал Лях.
Добавим
Облгосадминистрация опубликовала видео с последствиями обстрела Славянска.
Дополнение
Вчера российские оккупанты нанесли 20 ударов по Донецкой области, среди пострадавших – 10-летний ребенок.