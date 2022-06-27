Донеччина: вранці рашисти завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області – є загиблі та поранені. Про це повідомив мер міста Вадим Лях, передає УНН.
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"На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним "прильотом" у багатоповерховий сектор вул. Новий Побут. Вранці від ракетного удару постраждали будинки на вул. Торській та прилеглий до неї приватний сектор. Є вбиті та поранені", – написав Лях.
Додамо
Облдержадміністрація опублікувала відео з наслідками обстрілу Слов'янська.
Доповнення
Вчора російські окупанти завдали 20 ударів по Донецькій області, серед постраждалих – 10-річна дитина.