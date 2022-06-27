Донеччина: вранці рашисти завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені

Цитата

"На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним "прильотом" у багатоповерховий сектор вул. Новий Побут. Вранці від ракетного удару постраждали будинки на вул. Торській та прилеглий до неї приватний сектор. Є вбиті та поранені", – написав Лях.

Додамо

Облдержадміністрація опублікувала відео з наслідками обстрілу Слов'янська.

Доповнення

Вчора російські окупанти завдали 20 ударів по Донецькій області, серед постраждалих – 10-річна дитина.