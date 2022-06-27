Донеччина: за добу окупанти завдали ще 20 ударів, серед поранених – дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Вчора російські окупанти завдали 20 ударів по Донецькій області, серед постраждалих – 10-річна дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції.
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За добу рашисти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини: міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар’їнка, смт Райгородок, села Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка.
Окупанти вдарили авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град", "Ураган" і "Смерч".
"Є вбиті та поранені мирні жителі. У селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика 2012 року народження. Дитина перебуває в лікарні", – ідеться у повідомленні.
Зруйновано 20 цивільних об’єктів: 11 житлових будинків, школа, коксохімічний завод, гаражі.
Нагадаємо
26 червня російські окупанти вбили у Новолуганському одного мирного жителя Донеччини. Ще восьмеро людей дістали поранення.