Донеччина: за добу окупанти завдали ще 20 ударів, серед поранених – дитина

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За добу рашисти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини: міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар’їнка, смт Райгородок, села Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка.

Окупанти вдарили авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град", "Ураган" і "Смерч".

"Є вбиті та поранені мирні жителі. У селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика 2012 року народження. Дитина перебуває в лікарні", – ідеться у повідомленні.

Зруйновано 20 цивільних об’єктів: 11 житлових будинків, школа, коксохімічний завод, гаражі.

Нагадаємо

26 червня російські окупанти вбили у Новолуганському одного мирного жителя Донеччини. Ще восьмеро людей дістали поранення.