Донеччина: окупанти вбили мирного жителя, ще 8 - поранені

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 14757 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 40369 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 60767 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 70949 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 70790 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72632 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81627 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 215547 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148699 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172302 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 149911 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 182158 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 71444 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92407 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 91430 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 215547 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 491540 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 441734 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 648223 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 769314 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 378 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23619 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46641 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92386 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112237 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Донеччина: окупанти вбили мирного жителя, ще 8 - поранені

Донеччина: окупанти вбили мирного жителя, ще 8 - поранені

Київ • УНН

 • 68290 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні, 26 червня, російські окупанти вбили одного мирного жителя Донеччини – у Новолуганському, ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

“росія вбиває цивільних! За 26 червня росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини — у Новолуганському. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення”, — зазначив він.

Деталі

Голова ОВА додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

“Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо 

Російські окупанти обстріляли пляж на озері у Донецькій області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,865.95