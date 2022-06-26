Донеччина: окупанти вбили мирного жителя, ще 8 - поранені

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“росія вбиває цивільних! За 26 червня росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини — у Новолуганському. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення”, — зазначив він.

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Голова ОВА додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

“Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли пляж на озері у Донецькій області.