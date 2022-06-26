Донецкая область: оккупанты убили мирного жителя, еще 8 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня, 26 июня, российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области – в Новолуганском, еще 8 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
“россия убивает гражданских! За 26 июня россияне убили еще одного мирного жителя Донецкой области — в Новолуганском. Еще 8 человек сегодня получили ранения”, — отметил он.
Детали
Глава ОВА добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
“Каждый военный преступник будет наказан!”, — подчеркнул Кириленко.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли пляж на озере в Донецкой области.