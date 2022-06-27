Донецкая область: за сутки оккупанты нанесли еще 20 ударов, среди раненых – ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Вчера российские оккупанты нанесли 20 ударов по Донецкой области, среди пострадавших – 10-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
Детали
За сутки рашисты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: города Авдеевка, Славянск, Торецк, Бахмут, Константиновка, Марьинка, пгт Райгородок, села Новолуганское, Малиновка, Екатериновка, Маяки, Карповка.
Оккупанты ударили авиацией, ракетами, артиллерией, РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".
"Есть убитые и раненые мирные жители. В селе Малиновка в результате обстрела кассетными снарядами ранен мальчик 2012 года рождения. Ребенок находится в больнице", – говорится в сообщении.
Разрушены 20 гражданских объектов: 11 жилых домов, школа, коксохимический завод, гаражи.
Напомним
26 июня российские оккупанты убили в Новолуганском одного мирного жителя Донецкой области. Еще восемь человек получили ранения.