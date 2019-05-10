Слідство у справі виведення понад 50 млн дол. з "Дельта Банку" відновили

"Фонд гарантування вкладів добився поновлення кримінального провадження відносно одного з колишніх ТОП-менеджерів неплатоспроможного АТ "Дельта Банк", який підозрюється у виведенні майже 50,63 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

У ФГВФО вказали, що йдеться про справу від 2012 року, що стосується підписання від імені банку одним з керівників АТ "Дельта Банк" договору зберігання та застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія) та міжбанківського депозиту в доларах як забезпечення зобов’язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови).

Згаданому колишньому ТОП-менеджеру АТ "Дельта Банк", який, за даними ФГВФО, "безпосередньо підписував договір зберігання та застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft", повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. "Сам підозрюваний під час допиту стверджував, що не підписував договір і листи до нього", - зауважили у Фонді.

У кримінальному провадженні, як вказано, допитано низку свідків, проведено п’ять експертиз.

"Проте, не зважаючи на всі отримані докази та встановлені факти, а також питання, які необхідно ще дослідити під час досудового розслідування, 13.12.2018 представником ГПУ кримінальне провадження безпідставно закрито", - наголосили у ФГВФО.

Фонд гарантування вкладів разом з АТ "Дельта Банк", як зазначається, подав відповідні скарги до ГПУ та до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. "Як наслідок, під час розгляду скарги прокурор ГПУ проінформував слідчого суддю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні знову триває", - повідомили у Фонді.

"На даний час Фондом гарантування та АТ "Дельта Банк" планується низка заходів для активізації розслідування факту навмисного виведення з АТ "Дельта Банк" близько 50,63 млн доларів США", - підсумували у ФГВФО.

Нагадаємо, процедуру ліквідації "Дельта Банка" продовжили до жовтня 2020 року.