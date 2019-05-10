Следствие по делу выведения более 50 млн долл. с "Дельта Банка" возобновили

"Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного АО "Дельта Банк", который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов США", - говорится в сообщении.

В ФГВФЛ указали, что речь идет о деле от 2012 года, касающегося подписания от имени банка одним из руководителей АО "Дельта Банк" договора хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия) и межбанковского депозита в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).

Упомянутому бывшему топ-менеджеру АО "Дельта Банк", который, по данным ФГВФЛ, "непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft", сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. "Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему", - отметили в Фонде.

В уголовном производстве, как указано, допрошены ряд свидетелей, проведено пять экспертиз.

"Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13.12.2018 представителем ГПУ уголовное производство безосновательно закрыто", - отметили в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов совместно с АО "Дельта Банк", как отмечается, подал соответствующие жалобы в ГПУ и к следственному судье Печерского районного суда города Киева. "Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается", - сообщили в Фонде.

"В настоящее время Фондом гарантирования и АО "Дельта Банк" планируется ряд мероприятий для активизации расследования факта умышленного вывода из АО "Дельта Банк" около 50,63 млн долларов США", - подытожили в ФГВФЛ.

Напомним, процедуру ликвидации "Дельта Банка" продлили до октября 2020 года.