Склад БК "Хімік" поповнив американський форвард Т.Гіпсон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Американський форвард Томас Гіпсон продовжить кар’єру в ростері чемпіона України — южненському “Хіміку”, повідомляє УНН з посиланням на сайт БК “Шалон”.
Т.Гіпсон уже залишив свій попередній клуб — “Шалон”. У Франції він відіграв 8 матчів, у яких набирав 2,9 очка та 3,4 підбирання в середньому за 12 хвилин за поєдинок.
Відзначимо, що європейську кар’єру 23-річний американець почав у фінському БК “Коувоте”, за який набирав по 13,2 очка і робив по 8,1 підбирання за 26 хвилин в середньому за гру.
Зазначимо, що минулого року Т.Гіпсон закінчив навчання та виступи за команду університету “Канзас Стейт” у США.
Нагадаємо, що у складі “Хіміка” виступають ще двоє легіонерів — американці Джеймі Сміт та Деніел Бехерано.
Як повідомляв УНН, чинний чемпіон України южненський “Хімік” в домашньому СК “Олімп” завдав поразки гравцям БК “Запоріжжя-ZOG” в рамках поєдинку Суперліги Парі-Матч.