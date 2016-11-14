Состав БК "Химик" пополнил американский форвард Т.Гипсон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Американский форвард Томас Гипсон продолжит карьеру в ростере чемпиона Украины - "Химик", сообщает УНН со ссылкой на сайт БК "Шалон".
Т.Гипсон уже покинул свой предыдущий клуб - "Шалон". Во Франции он сыграл 8 матчей, в которых набирал 2,9 очка и 3,4 подбора в среднем за 12 минут за поединок.
Отметим, что европейскую карьеру 23-летний американец начал в финском БК "Коувоте", за который набирал по 13,2 очка и делал по 8,1 подбора за 26 минут в среднем за игру.
Отметим, что в прошлом году Т.Гипсон закончил учебу и выступления за команду университета "Канзас Стэйт" в США.
Напомним, что в составе «Химика» выступают еще двое легионеров - американцы Джейми Смит и Дэниэл Бехерано.
Как сообщал УНН, действующий чемпион Украины южненский "Химик" в домашнем СК "Олимп" нанес поражение игрокам БК "Запорожье-ZOG" в рамках поединка Суперлиги Пари-Матч.