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15 марта, 19:03 • 110639 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153621 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129601 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122715 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108326 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103276 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99883 просмотра

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Состав БК "Химик" пополнил американский форвард Т.Гипсон

Состав БК "Химик" пополнил американский форвард Т.Гипсон

Киев • УНН

 • 8670 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Американский форвард Томас Гипсон продолжит карьеру в ростере чемпиона Украины - "Химик", сообщает УНН со ссылкой на сайт БК "Шалон".

Т.Гипсон уже покинул свой предыдущий клуб - "Шалон". Во Франции он сыграл 8 матчей, в которых набирал 2,9 очка и 3,4 подбора в среднем за 12 минут за поединок.

Отметим, что европейскую карьеру 23-летний американец начал в финском БК "Коувоте", за который набирал по 13,2 очка и делал по 8,1 подбора за 26 минут в среднем за игру.

Отметим, что в прошлом году Т.Гипсон закончил учебу и выступления за команду университета "Канзас Стэйт" в США.

Напомним, что в составе «Химика» выступают еще двое легионеров - американцы Джейми Смит и Дэниэл Бехерано.

Как сообщал УНН, действующий чемпион Украины южненский "Химик" в домашнем СК "Олимп" нанес поражение игрокам БК "Запорожье-ZOG" в рамках поединка Суперлиги Пари-Матч.

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