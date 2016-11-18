Схованку з боєприпасами виявили на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці виявили схрон боєприпасів на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Сьогодні, 18 листопада, на території Богодухівського району було виявлено схрон, в якому зберігалися два постріли до гранатомету, корпуси гранат різних видів та запали до них, набої до автомату Калашникова, димові шашки.
Виявлене направлено на експертизу. За попередніми висновками експертів, все вилучене є зразками сучасного озброєння. Цієї кількості вистачило б для проведення диверсійної акції.
Наразі встановлюється особа, яка залишила ці небезпечні предмети. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.