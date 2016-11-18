Тайник с боеприпасами обнаружили в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сегодня, 18 ноября, на территории Богодуховского района обнаружили схрон, в котором хранились два выстрела к гранатомету, корпуса гранат различных видов и запалы к ним, патроны к автомату Калашникова, дымовые шашки.
Обнаруженное направили на экспертизу. По предварительным выводам экспертов, все изъятое является образцами современного вооружения. Этого количества хватило бы для проведения диверсионной акции.
Сейчас устанавливается личность, оставившая эти опасные предметы. Решается вопрос о квалификации данного события по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.